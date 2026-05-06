Жилой квартал Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild

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Исключительный сад для продажи в Тель-Авиве, Лев Волосы, недалеко от бульвара Ротшильд. Недавнее здание. Рез-де-гарден вырос по отношению к улице, с полной приватностью. Квартира полностью отремонтирована в 2014 году. 3,5 комнаты, 2 ванные комнаты. 95м2 + 135м2 сад. Прекрасный сад с 2 перголами и полными деревьев и зелени. 5 подземных парковочных мест. 1 подвал. МАМАД. 3 выставки: Север, Юг, Восток. Тихо и ярко. Цена: 9 800 000 шт.
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Тель-Авив, Израиль
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