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Жилой квартал Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild

Тель-Авив, Израиль
от
$3,21 млн
;
11
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ID: 38379
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nahmani, 31

О комплексе

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Исключительный сад для продажи в Тель-Авиве, Лев Волосы, недалеко от бульвара Ротшильд. Недавнее здание. Рез-де-гарден вырос по отношению к улице, с полной приватностью. Квартира полностью отремонтирована в 2014 году. 3,5 комнаты, 2 ванные комнаты. 95м2 + 135м2 сад. Прекрасный сад с 2 перголами и полными деревьев и зелени. 5 подземных парковочных мест. 1 подвал. МАМАД. 3 выставки: Север, Юг, Восток. Тихо и ярко. Цена: 9 800 000 шт.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$3,21 млн
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