Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Новый проект в Рамат-Бет-Шемеш расположен между Иерусалимом и центром страны. Этот роскошный жилой проект, расположенный рядом с Ramat Bet Shemesh A, включает в себя 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в естественном лесу, недалеко от матан и всех магазинов, загородного клуба и бассейна, а внизу зданий синагога. Клиентами будут в основном иностранные клиенты. Сдан в конце октября 2026 года. 3 8-этажных здания с 3-5-комнатными квартирами, наземным садом и пентхаусами. Всего 3 квартиры на этаж. 3 номера 83м2, терраса от 15м2 до 23м2, парковка и подвал. Цена: от 2 200 000 ш. до 2 300 000 ш. 4 комнаты 103 м2, терраса от 20 до 27 м2, парковка и подвал. Цена: от 2 600 000 ш. до 2 700 000 ш. 5 номеров 123м2, 2-й этаж, терраса 22м2, парковка и подвал. Цена: 3 000 000 ш. 5 номеров на первом этаже дуплекс 150 м2, сад 175 м2. Цена: от 5 000 000 ш. Лицом к парку: 5 номеров 140м2 с 2 террасами 35м2 и 40м2. Цена: 3 500 000 ш. Пентхаусы с видом на парк: 7 номеров 190м2, 8-е с террасой 65м2. 6 номеров 154м2, 9-й с террасой 25м2. 6 номеров 156м2, 6-е с террасой 45м2 (2 мастера и 4 туалета). Цена: от 5 000 000 ш.