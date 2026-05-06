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Жилой квартал Superbe investissement sur ashdod

Ашдод, Израиль
от
$665,667
12.08.2026
$665,667
11.08.2026
$667,666
;
6
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ID: 39808
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

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Доступна для продажи, красивая квартира на тихой маленькой улице в центре Ашдода. Квартира составляет 92 м2 и имеет 14 м2 Мирпесет. Он расположен на 5-м этаже с лифтом в новом здании и имеет мамадное и парковочное место. Рядом со школами, магазинами и синагогами.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
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Жилой квартал Superbe investissement sur ashdod
Ашдод, Израиль
от
$665,667
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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