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Жилой квартал Rothschild immeuble classe

Тель-Авив, Израиль
от
$1,10 млн
;
7
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ID: 38342
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Barzilai, 5

О комплексе

Перевод
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Квартира на продажу в Тель-Авиве, в Левонтинском районе в нескольких шагах от Ротшильда! Красивое отремонтированное здание. 4 этаж на 5 с лифтом. Две комнаты. 45 м2 + 5,5 м2 балкона, открытого для неба. Высокие потолки. 3 выставки. Продано меблировано. Аренда 8300 часов в месяц. Отлично подходит для инвестиций, таких как проживание там. Цена: 3,350,000sh

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Rothschild immeuble classe
Тель-Авив, Израиль
от
$1,10 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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