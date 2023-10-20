Жилой квартал Rova hayovel kyriat yovel

ROVA HAYOVEL - Превосходство в Kyriat Yovel Идеально расположенный в самом сердце Кириата Йовела, недалеко от магазинов, транспорта, школ и удобств, проект ROVA HAYOVEL предлагает редкую среду обитания, сочетающую в себе комфорт, современность и качество. Этот эксклюзивный бутик-проект, подписанный известными промоутерами Гаем и Дороном Леви, признанный за их серьезность и качество их достижений, был разработан во всех деталях, чтобы предложить высококлассный жилой опыт. Здание с элегантным и современным дизайном будет пользоваться роскошными услугами, аккуратной отделкой и яркими пространствами, отвечающими самым высоким стандартам комфорта и эстетики. Квартиры от 2,5 до 5 комнат Высококачественные услуги Центральное расположение и поиск Идеальная возможность жить или инвестировать в развивающийся район в рамках редкого и качественного проекта.