  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Rova hayovel kyriat yovel

Жилой квартал Rova hayovel kyriat yovel

Иерусалим, Израиль
от
$893,475
;
3
ID: 33197
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
ROVA HAYOVEL - Превосходство в Kyriat Yovel Идеально расположенный в самом сердце Кириата Йовела, недалеко от магазинов, транспорта, школ и удобств, проект ROVA HAYOVEL предлагает редкую среду обитания, сочетающую в себе комфорт, современность и качество. Этот эксклюзивный бутик-проект, подписанный известными промоутерами Гаем и Дороном Леви, признанный за их серьезность и качество их достижений, был разработан во всех деталях, чтобы предложить высококлассный жилой опыт. Здание с элегантным и современным дизайном будет пользоваться роскошными услугами, аккуратной отделкой и яркими пространствами, отвечающими самым высоким стандартам комфорта и эстетики. Квартиры от 2,5 до 5 комнат Высококачественные услуги Центральное расположение и поиск Идеальная возможность жить или инвестировать в развивающийся район в рамках редкого и качественного проекта.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
