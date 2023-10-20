Жилой квартал Rova hayovel kyriat yovel

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
ROVA HAYOVEL - Превосходство в Kyriat Yovel
Идеально расположенный в самом сердце Кириата Йовела, недалеко от магазинов, транспорта, школ и удобств, проект ROVA HAYOVEL предлагает редкую среду обитания, сочетающую в себе комфорт, современность и качество.
Этот эксклюзивный бутик-проект, подписанный известными промоутерами Гаем и Дороном Леви, признанный за их серьезность и качество их достижений, был разработан во всех деталях, чтобы предложить высококлассный жилой опыт.
Здание с элегантным и современным дизайном будет пользоваться роскошными услугами, аккуратной отделкой и яркими пространствами, отвечающими самым высоким стандартам комфорта и эстетики.
Квартиры от 2,5 до 5 комнат
Высококачественные услуги
Центральное расположение и поиск
Идеальная возможность жить или инвестировать в развивающийся район в рамках редкого и качественного проекта.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
