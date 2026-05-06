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Жилой квартал Har homa terrasse souccah

Иерусалим, Израиль
от
$915,120
;
11
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ID: 39676
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    HaMamtzi, 5

О комплексе

Перевод
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Квартира на продажу в Иерусалиме, на улице спросите в районе Хар-Хома Премиальная аренда Рядом с магазинами, общественным транспортом, синагогой, парками и т.д. 5 этаж на 6 этаже с лифтом 4 штуки 87м2 + 15м2 террасы с открытым видом 3 выставки 1 парковка 1 подвал Цена: 2,790,000sh

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Har homa terrasse souccah
Иерусалим, Израиль
от
$915,120
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