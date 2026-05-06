Жилой квартал Appartement a vendre holylland jerusalem

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Продано: Ирландия, Иерусалим
Квартира 4,5 номера, 141 м2, первоначально 5 комнат
• Большая просторная гостиная
• 2 больших террасы
• 2 ванные комнаты, в том числе одна в мастер-люксе
• 2 парковочных места
• Роскошная резиденция с элегантным лобби
• Спортивная комната и синагога в резиденции
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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