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Жилой квартал Appartement a vendre holylland jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
;
10
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ID: 39774
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    brhm prrh

О комплексе

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Продано: Ирландия, Иерусалим Квартира 4,5 номера, 141 м2, первоначально 5 комнат • Большая просторная гостиная • 2 больших террасы • 2 ванные комнаты, в том числе одна в мастер-люксе • 2 парковочных места • Роскошная резиденция с элегантным лобби • Спортивная комната и синагога в резиденции

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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Жилой квартал Appartement a vendre holylland jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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