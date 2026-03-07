  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Гиват-Шмуэль
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Гивате-Шмуэле

Тель-Авив
128
Иерусалим
68
Нетания
21
Хайфа
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$806,949
Гиват Шмуэль: Стратегические возможности в центре Гуш-Дана Расположенный в центре Гуш-Дана, недалеко от Тель-Авива и основных экономических центров, Гиват Шмуэль пользуется высоким спросом на аренду и постоянным городским развитием. 50 м2 + 15 м2 терраса Премиум-резиденция: Апартаменты 2-3 …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$852,798
Гиват Шмуэль: Стратегические возможности в центре Гуш-Дана Расположенный в центре Гуш-Дана, недалеко от Тель-Авива и основных экономических центров, Гиват Шмуэль пользуется высоким спросом на аренду и постоянным городским развитием. Премиум-резиденция: Апартаменты 2-3 комнаты Идеальный фор…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$1,14 млн
Гиват Шмуэль: Стратегические возможности в центре Гуш-Дана Расположенный в центре Гуш-Дана, недалеко от Тель-Авива и основных экономических центров, Гиват Шмуэль пользуется высоким спросом на аренду и постоянным городским развитием. Премиум-резиденция: Апартаменты 2-3 комнаты Идеальный фор…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти