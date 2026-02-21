  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Раанане

Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
Новая квартира 3 п. Прекрасный вид дегаже. в садах, терраса 25 м2. Сукка. с южной и западной стороны. 2 парковки в подвале. Квартира сдается до июля 2026 года по 6200 ш/месяц
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Раанана, Израиль
от
$1,19 млн
Квартира с 5 номерами с террасной парковкой и подвалом. Терраса 10 м2. Довольно открытая кухня. Обновленное здание с мадам. В центре города рядом с синагогой Рава Пинто есть 2 не аруза, а тишина. Улицы имеют уникальный смысл
