  2. Израиль
  3. Эйлат
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Эйлате

Тель-Авив
132
Иерусалим
67
Нетания
20
Хайфа
2
Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b
Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b
Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b
Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b
Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b
Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b
Эйлат, Израиль
от
$1,21 млн
В районе Ganim Bet d Eilat в знаменитой резиденции Aquarelle, на краю пустыни, и Красное море в бутик-здании, Коттедж в Саду Рез на продажу выходит в долину. Это здание состоит из 2 уровней, d 1 Garden Rez с частным входом 140 м2 поверхности Обитаемый полной ногой с садом 250 м2, + частный б…
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Эйлат, Израиль
от
$1,18 млн
В районе Ganim Bet d Eilat в знаменитой резиденции Aquarelle, на краю пустыни, и Красном море в бутик-здании, Пентхаус продал лицом к долине. Это здание состоит из 2 уровней, пентхауса, который находится на 1-м этаже с собственным входом. жилая площадь 140 м2, и 4 чбре кровать + ее крыша 140…
Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Эйлат, Израиль
от
$830,775
Для продажи - Красивая меблированная квартира в Эйлате - Golf Residence В самой красивой резиденции Эйлата, в самом сердце эксклюзивного комплекса с бассейном, хаммамом, зоной барбекю, синагогой и 24-часовым смотрителем, откройте для себя эту превосходную квартиру площадью 128 м2 с террасой…
