Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf

Эйлат, Израиль
от
$830,775
;
14
ID: 33676
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Эйлат

О комплексе

Для продажи - Красивая меблированная квартира в Эйлате - Golf Residence В самой красивой резиденции Эйлата, в самом сердце эксклюзивного комплекса с бассейном, хаммамом, зоной барбекю, синагогой и 24-часовым смотрителем, откройте для себя эту превосходную квартиру площадью 128 м2 с террасой 15 м2 с видом на море. Расположен на 5 этаже с 2 лифтами, включая один из Шаббата. Полностью кондиционированный, с Mamad и частной парковкой. Плюс: эта квартира продается полностью меблированной и со вкусом оборудованной. Просто опустите сумки. Площадь поверхности: 128 м2 Терраса: 15 м2 с видом на море Цена: 2.650.000 шекели Редкая недвижимость в роскошной резиденции, идеально подходящая для основного проживания, вторичного или арендного инвестирования. Для получения дополнительной информации или для организации визита, свяжитесь с нами.

Местонахождение на карте

Эйлат, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Эйлат, Израиль
от
$830,775
