Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b

В районе Ganim Bet d Eilat в знаменитой резиденции Aquarelle, на краю пустыни, и Красное море в бутик-здании, Коттедж в Саду Рез на продажу выходит в долину. Это здание состоит из 2 уровней, d 1 Garden Rez с частным входом 140 м2 поверхности Обитаемый полной ногой с садом 250 м2, + частный бассейн в форме улитки и 4 спальни, Пентхаус на 1-м этаже с собственным входом. жилая площадь 140 м2, и 4 чбре кровать + ее крыша 140 м2 с джакузи с видом на рай. Каждый уровень имеет свой собственный вход и может продаваться отдельно или в одной партии. Стоимость Garden Rez: 3 850 000 ниш Стоимость пентхауса: 3 750 000 ниш