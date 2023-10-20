  1. Realting.com
Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b

Эйлат, Израиль
от
$1,21 млн
;
8
ID: 33387
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Эйлат

О комплексе

В районе Ganim Bet d Eilat в знаменитой резиденции Aquarelle, на краю пустыни, и Красное море в бутик-здании, Коттедж в Саду Рез на продажу выходит в долину. Это здание состоит из 2 уровней, d 1 Garden Rez с частным входом 140 м2 поверхности Обитаемый полной ногой с садом 250 м2, + частный бассейн в форме улитки и 4 спальни, Пентхаус на 1-м этаже с собственным входом. жилая площадь 140 м2, и 4 чбре кровать + ее крыша 140 м2 с джакузи с видом на рай. Каждый уровень имеет свой собственный вход и может продаваться отдельно или в одной партии. Стоимость Garden Rez: 3 850 000 ниш Стоимость пентхауса: 3 750 000 ниш

Местонахождение на карте

Эйлат, Израиль
Вы просматриваете
Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b
Эйлат, Израиль
от
$1,21 млн
Другие комплексы
Одноэтажный пентхаус очень хорошо расположен с площадью 150 м2 с террасой 70 м2 на том же уровне на 5-м этаже с лифтом, который прибывает прямо в квартиру. Прекрасный вид на квартиру, очень большое заливное окно, очень светлое и тихое в нескольких шагах от театра Хабима и улицы Дизенгофф. Оч…
Продается по адресу 29 rue Bari, престижному и востребованному адресу. Рядом с трамваем. В престижной программе недвижимости TAMA застройщика Бульвара, в настоящее время на этапе строительства (оплата затрат и получение скорого разрешения на строительство)! 4-комнатная квартира (119 м2 жилой…
