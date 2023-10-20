  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Эйлат
  4. Жилой квартал Residence aquarelle ganib b

Жилой квартал Residence aquarelle ganib b

Эйлат, Израиль
от
$1,18 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 33385
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Эйлат

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В районе Ganim Bet d Eilat в знаменитой резиденции Aquarelle, на краю пустыни, и Красном море в бутик-здании, Пентхаус продал лицом к долине. Это здание состоит из 2 уровней, пентхауса, который находится на 1-м этаже с собственным входом. жилая площадь 140 м2, и 4 чбре кровать + ее крыша 140 м2 с джакузи с видом на рай. И d 1 Garden Rez с частным входом 140 м2 поверхности Обитаемая полная нога с садом 250 м2, + частный бассейн в форме улитки и 4 спальные чабры, Каждый уровень имеет свой собственный вход и может продаваться отдельно или в одной партии. Стоимость Garden Rez: 5.150.000 ниш Стоимость пентхауса: 4.150.000 ниш

Местонахождение на карте

Эйлат, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Бат-Ям, Израиль
от
$906,015
Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Хадера, Израиль
от
$893,475
Жилой квартал Appartement a vendre a baka
Иерусалим, Израиль
от
$1,14 млн
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble
Иерусалим, Израиль
от
$1,724
Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Хадера, Израиль
от
$686,565
Вы просматриваете
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Эйлат, Израиль
от
$1,18 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$1,18 млн
Идеально расположенный в самом сердце Тель-Авива, на престижной улице Дизенгофф, на пересечении улиц Жаботинского и Базеля, один из самых популярных районов города, известный своими кафе, магазинами и уникальной атмосферой. Квартира в недавно отремонтированном здании в рамках проекта TAMA 3…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Показать все Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Нетивот, Израиль
от
$457,710
Новая программа в новом районе Netivot Условия оплаты без прецедентов 3 года строительства без индексации ???? Новая программа 15% подпись 85% до доставки ключей!!! В самом центре района прямо посередине Maalot HaNahal a Netivot открывает новый жилой проект в коммерциализации. Жилищный комп…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Ашкелон, Израиль
от
$523,545
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации