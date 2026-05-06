Жилой квартал Appartement spacieux et bien situe

Красивая 4,5-комнатная квартира с большой гостиной с видом на балкон сокка. Большая кухня с большим количеством места для хранения, 2 туалета, 2 душа, парковка. Квартира расположена в благоустроенном здании с выходом для инвалидов, 2 лифта (шаббат). Центральное и тихое место. Хорошо расположен рядом со всем. Тихая и качественная обстановка с синагогами, школами и парками. Очень востребованный район. Половина комнаты - это мамочка.