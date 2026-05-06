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Жилой квартал Appartement spacieux et bien situe

Ашдод, Израиль
от
$765,900
08.08.2026
$765,900
07.08.2026
$763,600
06.08.2026
$765,900
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5
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ID: 39708
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Рамбам

О комплексе

Перевод
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Красивая 4,5-комнатная квартира с большой гостиной с видом на балкон сокка. Большая кухня с большим количеством места для хранения, 2 туалета, 2 душа, парковка. Квартира расположена в благоустроенном здании с выходом для инвалидов, 2 лифта (шаббат). Центральное и тихое место. Хорошо расположен рядом со всем. Тихая и качественная обстановка с синагогами, школами и парками. Очень востребованный район. Половина комнаты - это мамочка.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Appartement spacieux et bien situe
Ашдод, Израиль
от
$765,900
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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