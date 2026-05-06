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Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer ideal investissement grand 4 pieces a vendre proche de toutes commodites alef ashdod

Ашдод, Израиль
от
$770,800
;
11
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ID: 38850
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Sderot Herzl

О комплексе

Перевод
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Ссылка: AS 1014 Район: Alef Современное здание после Тамы 4 пьесы, в том числе «Мама» Площадь 124 м2 2 террасы, в том числе просторные 15 м2, полностью закрытые заливными окнами 5 этаж с лифтом Кондиционер Большой мастер-люкс с террасой 2 ванные комнаты Яркая и просторная квартира

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
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Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer ideal investissement grand 4 pieces a vendre proche de toutes commodites alef ashdod
Ашдод, Израиль
от
$770,800
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