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Отели в Закинтос, Греция

коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings в Аргаси, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings
Аргаси, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 698 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
€2,10 млн
Отель 1 комната с furnishings в Аргаси, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Аргаси, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиничный комплекс расположенный на юге острова Закинф, в курортно…
€2,70 млн
Отель 1 комната с furnishings в Каламаки, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Каламаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 320 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница на острове Закинф.Отель находится в 100 метрах от пляжа Ла…
€2,00 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Бохали, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Бохали, Греция
Комнаты 1
Площадь 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница площадью в 720 кв.м. в центре главного горо…
€900,000
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