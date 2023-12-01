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Коттеджи в Vathy, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings в Вати, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings
Вати, Греция
Комнаты 1
Площадь 422 м²
Количество этажей 1
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
€240,000
в месяц
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