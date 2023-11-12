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Земельные участки в периферия Фессалия, Греция

154 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 518 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€230,000
Земельные участки в Лептокарья, Греция
Земельные участки
Лептокарья, Греция
EXCLUSIVE for sale: Plot in an excellent location opposite LIDL in Leptokarya, Greece. T…
€163,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 301 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€110,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4460 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€160,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 5 048 м²
Участок площадью 5048 кв. М расположен в окрестностях деревни Метаморфоси в 1 км от пляжа. С…
€60,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€450,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 388 м²
Земля составляет 388 кв. Метров и расположена в пригороде деревни Метаморфоси в копексе для …
€56,000
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 325 кв.м в предгорном живописном поселке Олимпийской Ри…
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Achladias, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Achladias, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 042 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4042 кв.м. в регионе Спорады. На территории с возможнос…
€270,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Tsangarada, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Tsangarada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4020 кв.м. в Волосе-Пилио. Имеет вид на море
€110,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 750 м²
The land is 750 square meters and is located in Metamorfosi village only 150 meters from the…
€220,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11850 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
€150,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 385 м²
Земля 385 кв. Метров и расположена в пригороде деревни Метаморфоси в копексе для учителей. Р…
€60,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4151 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€230,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельны…
€80,000
Земельные участки в Ksorychti, Греция
Земельные участки
Ksorychti, Греция
Площадь 5 700 м²
Property Code. 1330 - Plot Zagora FOR SALE. Size: 5700 sq.m, Price240.000 € The plot is be…
€240,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 1 360 м²
Land is 1360 sq. meters and is located in Metamorfosi village 400 meters to the sea. The pro…
€90,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 7 500 м²
Land is 7500 sq. meters and is located in surroundings of village Metamorfosi in Vatopediou …
€55,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 366 м²
Land is 366 sq. meters and is located in the suburbs of Metamorfosi village in a compex for …
€50,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 500 м²
Land is 500 sq. meters and is located in surroundings of village Metamorfosi 1500 meters fro…
€45,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 1 700 м²
Площадь участка составляет 1700 кв. М. Расположен на холме напротив пляжа в деревне Метаморф…
€200,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 12 500 м²
Площадь участка составляет 12500 кв. М. Он расположен в окрестностях деревни Метаморфоси на …
€130,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 5 500 м²
Площадь участка составляет 5500 кв. М. Он расположен в окрестностях деревни Метаморфоси, в 3…
€120,000
Земельные участки 1 комната в Neo Klima, Греция
Земельные участки 1 комната
Neo Klima, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12053 кв.м. в регионе Спорады. Предлагается на продажу …
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Makryrrachi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Makryrrachi, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 1
Продаются два земельных участка площадью по 4.500 кв.м. и цена каждого по 100.000 евро. На к…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 35 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 35000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€850,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Larissa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Larissa, Греция
Комнаты 1
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок общей площадью 194 кв.м в центральной части Греции. Участок расп…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продаются земельные участки площадью 1000 кв.м. с разрешением на строительство коттеджа в ре…
€130,000
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