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Коттеджи в Сикея, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сикея, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 5
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€750,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с furnishings в Сикея, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€195,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сикея, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сикея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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