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Отели в Скиатос, Греция

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1 объект найдено
Отель 7 спален в Скиатос, Греция
Отель 7 спален
Скиатос, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 183 м²
Код недвижимости: 1472 - ПРОДАЕТСЯ 7 Пространства, Отель общей площадью 183 кв.м, уровни 2 S…
€790,000
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