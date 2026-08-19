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Коттеджи в Сере, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Serres Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Serres Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$401,441
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Коттедж 3 спальни в Serres Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Serres Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 235 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м в Салониках. Подвал состоит из одного санузла,…
$554,933
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Сере, Греция

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