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Коттеджи в Platanias Municipality, Греция

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10 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Тавронитис, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Тавронитис, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€160,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы в Тавронитис, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Тавронитис, Греция
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Первый этаж сост…
€86,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на горы в Koufos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Koufos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€160,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты с видом на горы в Kyparissos, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на горы
Kyparissos, Греция
Число комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продаются 2 квартиры в муниципалитете Платаниас.На участке 350 кв.м. продаются 2 независимые…
€280,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Тавронитис, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Тавронитис, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€760,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Marathokefala, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Marathokefala, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€367,000
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Koufos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Koufos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€370,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Kyparissos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Kyparissos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 317 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 317 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€405,000
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Коттедж 2 комнаты с видом на море в Maleme, Греция
Коттедж 2 комнаты с видом на море
Maleme, Греция
Число комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж 300 кв.м. состоящий из двух независимых квартир и мансардным этажом. Котте…
€800,000
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Manoliopoulo, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Manoliopoulo, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 158 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€250,000
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Параметры недвижимости в Platanias Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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