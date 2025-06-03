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Таунхаусы с видом на море в Peristasi, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Peristasi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Peristasi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$223,410
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Grekodom Development
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