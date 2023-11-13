Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Палеа-Фокея
  5. Виллы

Виллы в Палеа-Фокея, Греция

Вилла В архив
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Thymari, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Thymari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,80 млн
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Палеа-Фокея, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Палеа-Фокея, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 7 спальных комн…
€1,10 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Thymari, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Thymari, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 435 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€1,30 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Thymari, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Thymari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 520 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€1,20 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Thymari, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Thymari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,50 млн
Realting.com
Перейти