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Палеа-Фокея
Жильё в Палеа-Фокея, Греция
дома
13
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14 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты с furnishings
Палеа-Фокея, Греция
3
78 м²
1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€180,000
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Коттедж 6 комнат с furnishings
Thymari, Греция
6
336 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 336 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью
€450,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Thymari, Греция
3
1
290 м²
1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€210,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Палеа-Фокея, Греция
5
2
177 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 177 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€600,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Палеа-Фокея, Греция
4
1
170 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€370,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Thymari, Греция
6
6
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,80 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Палеа-Фокея, Греция
5
2
211 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€652,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Палеа-Фокея, Греция
9
2
480 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 7 спальных комн…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Thymari, Греция
7
2
350 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Палеа-Фокея, Греция
7
3
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Thymari, Греция
11
4
435 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 435 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€1,30 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Thymari, Греция
7
4
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Thymari, Греция
8
4
520 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 520 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Thymari, Греция
8
3
300 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,50 млн
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