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Жильё в Палеа-Фокея, Греция

дома
13
14 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с furnishings в Палеа-Фокея, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Палеа-Фокея, Греция
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€180,000
Коттедж 6 комнат с furnishings в Thymari, Греция
Коттедж 6 комнат с furnishings
Thymari, Греция
Комнаты 6
Площадь 336 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 336 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью
€450,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Thymari, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Thymari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€210,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Палеа-Фокея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 177 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€600,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Палеа-Фокея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€370,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Thymari, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Thymari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,80 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Палеа-Фокея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€652,000
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Палеа-Фокея, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Палеа-Фокея, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 7 спальных комн…
€1,10 млн
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Thymari, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Thymari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€400,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Палеа-Фокея, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€370,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Thymari, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Thymari, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 435 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€1,30 млн
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Thymari, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Thymari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€550,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Thymari, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Thymari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 520 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€1,20 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Thymari, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Thymari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,50 млн
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