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Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами, Геракас, Аттика, Греция

Афины, Греция
от
€518,767
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7
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с собственными садами и бассейнами

Окончание строительства - весна 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Солнечный водонагреватель
  • Сигнализация
  • Центральная антенна
  • Светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленой спокойном районе, рядом с центром Афин.

  • Парк - 350 метров
  • Супермаркет - 1 км
  • Начальная школа - 500 метров
  • Аптека - 450 метров
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами, Геракас, Аттика, Греция
Афины, Греция
от
€518,767
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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