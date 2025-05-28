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Таунхаусы с видом на горы в периферийной единице Наксос, Греция

Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
6
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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната в Ано Потамос, Греция
Таунхаус 1 комната
Ано Потамос, Греция
Число комнат 1
Площадь 226 м²
Количество этажей 3
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 226 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на…
$313,123
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Наксос, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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