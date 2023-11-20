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Таунхаусы в периферийная единица Наксос, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ano Potamos, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ano Potamos, Греция
Комнаты 1
Площадь 226 м²
Количество этажей 3
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 226 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на…
€300,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Aghia Anna, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Aghios Prokopios, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Aghios Prokopios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
€360,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Aghia Anna, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
€385,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в периферийная единица Наксос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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