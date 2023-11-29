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Виллы в Нафплион, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Нафплион, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой в Nauplion, Греция
Вилла 4 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
Nauplion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Property Code: 1721 - House FOR SALE in Nafplio Karathona for €800.000 . This 247 sq. m. fur…
Цена по запросу
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