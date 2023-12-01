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Квартиры в Municipality of Western Samos, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Western Samos, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Western Samos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Metamorfosi north of Athens, apartment of 95 sq.m. airy 3rd floor, in very good condition, w…
€200,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Western Samos, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Western Samos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Metamorfosis 83 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bat…
€200,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Western Samos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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