Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Municipality of Kalamafka

Земельные участки в Municipality of Kalamafka, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Kalamafka, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Kalamafka, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€105,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Kalamafka, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Kalamafka, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€100,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти