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Коммерческая недвижимость в Municipality of Gouve, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Chersonissos, Греция
Коммерческая 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 6
Площадь 298 м²
Количество этажей 3
Продается бизнес площадью 298 кв.м на острове Крит. Бизнес имеет угловое расположение. Из ок…
€1,40 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Πредлагаются на продажу Три квартиры в Гувес, Херсониссос.Квартиры имеют общую площадь более…
€480,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 73 комнаты с бассейном, с видом на горы, с видом на город в District of Chersonissos, Греция
Отель 73 комнаты с бассейном, с видом на горы, с видом на город
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 73
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 просто…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
На продажу помещение площадью 2000 кв.м недалеко от популярного, туристического городка Херс…
€500,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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