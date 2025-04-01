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Виллы с видом на море в Municipality of Fodele, Греция

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7 объектов найдено
Вилла 8 комнат с видом на море, на первой береговой линии в District of Malevizi, Греция
Вилла 8 комнат с видом на море, на первой береговой линии
District of Malevizi, Греция
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
$1,72 млн
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Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу:Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (151 кв.м) – Потрясающие…
$1,10 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Malevizi, Греция
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Malevizi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (163 кв.м.) – Впечатляю…
$614,969
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Фоделе, Греция
Вилла 5 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Фоделе, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (138кв.м.) – Впечатляющ…
$524,564
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Фоделе, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Фоделе, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу:Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (150 кв.м) – Потрясающие…
$1,01 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (156 кв.м) – Потрясающи…
$998,668
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Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж -1/2
Продается: Очаровательная вилла в префектуре Ираклион, Крит!Эта уникальная вилла площадью 11…
$520,888
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Параметры недвижимости в Municipality of Fodele, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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