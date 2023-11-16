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Коммерческая недвижимость в Municipality of Andros, Греция

производственные здания
3
6 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Batsi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Batsi, Греция
Комнаты 1
Площадь 419 м²
Количество этажей 2
Продаются 3 коммерческие здания в Батси, остров Андрос. Здания с возможностью изменения испо…
€410,000
Производство в Orino, Греция
Производство
Orino, Греция
Площадь 10 141 м²
Код недвижимости. 1339 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10141 кв.м, Цена85.000 € Д…
€85,000
Производство в Orino, Греция
Производство
Orino, Греция
Площадь 10 000 м²
Код недвижимости. 1340 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, Цена 100.000 €…
€100,000
Производство в Livadia, Греция
Производство
Livadia, Греция
Площадь 13 840 м²
Ref: 155 - Ydrousa Andros SALE Земля площадью 13840 кв.м., Неограниченный вид на горное море…
€260,000
Коммерческая 1 комната с Spalni в Amonaklios, Греция
Коммерческая 1 комната с Spalni
Amonaklios, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 141 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комлекс каменных домиков общей площадью в 1414 кв.м на участке в 17,…
Цена по запросу
Коммерческая 7 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Batsi, Греция
Коммерческая 7 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Batsi, Греция
Комнаты 7
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из четырех квартир на курорте Баци, на острове Андрос. Комп…
€680,000
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