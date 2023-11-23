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Квартиры в Эгалео, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом в Эгалео, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом
Эгалео, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
One-bedroom apartment in Aigaleo area. Suitable for Golden Visa.
€95,000
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом в Эгалео, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом
Эгалео, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Two-bedroom apartment for sale in Aigaleo area. Suitable for Golden Visa.
€135,000
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2
Two-bedroom apartment in Aigaleo area in Western Athens. Renovated and suitable for Golden V…
€190,000
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024. Extra Amenities : Smar…
Цена по запросу
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024. Extra Amenities : Smar…
Цена по запросу
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024. Extra Amenities : Smar…
Цена по запросу
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 5
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024.
Цена по запросу
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024.
Цена по запросу
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Realting.com
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