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Таунхаусы в Municipality of Agios Ioannis, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Ioannis, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Ioannis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
€800,000

Параметры недвижимости в Municipality of Agios Ioannis, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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