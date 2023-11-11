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Жильё в Municipality of Agios Ioannis, Греция

дома
5
5 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Agios Ioannis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Agios Ioannis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Продается дом площадью 90 кв.м. в Кутсунари, южный Крит. Дом имеет три уровня и построен на …
€230,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Ioannis, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Ioannis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
€800,000
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кутсунари, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кутсунари, Греция
Комнаты 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажная вилла и 3 квартиры на первом этаже на участке в Кутсунари! Вилла площа…
€2,15 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кутсунари, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кутсунари, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 6 спальных ком…
€1,20 млн
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кутсунари, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кутсунари, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€2,20 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Agios Ioannis, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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