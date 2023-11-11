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Земельные участки в Municipality of Agios Ioannis, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кутсунари, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кутсунари, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 400 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€270,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Municipality of Agios Ioannis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Municipality of Agios Ioannis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории колодец, подв…
€700,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Agios Ioannis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Agios Ioannis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. На территории …
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Agios Ioannis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Agios Ioannis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кутсунари, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кутсунари, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€2,00 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Ioannis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Ioannis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€295,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Кутсунари, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Кутсунари, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 6600 кв.м. на острове Крит. На территории …
€350,000
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