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Жильё в Municipal Unit of Nikaia, Греция

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Municipal Unit of Nikaia, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Municipal Unit of Nikaia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2
One-bedroom apartment for sale in Piraeus County in the area of Nikea. Orientation:  Brig…
€95,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipal Unit of Nikaia, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipal Unit of Nikaia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1
One-bedroom apartment for sale in Piraeus County in the area of Nikea.  Orientation:  Bri…
€160,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Domain Estate
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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