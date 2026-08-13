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Жилье в Нью-Филадельфии, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
🇬🇷 Недвижимость под Золотую Визу в Неа Филадельфия, Афины Инвестиция в европейское будуще…
$276,489
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Параметры недвижимости в Нью-Филадельфии, Греция

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