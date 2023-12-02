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Жильё в Нью-Филадельфия, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Philadelfia - Chalkidona, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Philadelfia - Chalkidona, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состо…
€330,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Нью-Филадельфия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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