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Таунхаусы в Municipal unit of Efkarpia, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€265,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 2 комнаты с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€255,000
Таунхаус 5 комнат с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 5
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимо…
€145,000
Таунхаус 6 спален с видом на город, с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на город, с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольны…
€250,000
Таунхаус 6 спален с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 6 спален с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 360 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€350,000

Параметры недвижимости в Municipal unit of Efkarpia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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