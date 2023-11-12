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Квартиры в Малия, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Малия, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продаются две квартиры площадью 45 кв.м. каждая, в Малиа, Крит. Квартира на цокольном этаже …
€135,000
Realting.com
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