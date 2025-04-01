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Дома в Комотини, Греция

4 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в дим Комотини, Греция
Коттедж 8 комнат
дим Комотини, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м во Фракии. Подвал состоит из 2 спальных комнат…
$335,265
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Вилла 9 комнат с видом на горы в Roditis, Греция
Вилла 9 комнат с видом на горы
Roditis, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м в Комотини. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$344,435
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Агентство
Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Maroneia, Греция
Дом 2 спальни
Maroneia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 1994 - Дом на продажу в Maroneia Kallithea за € 30.000. Это 158 кв. Дом по…
$26,288
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Вилла 7 комнат с видом на горы в Maroneia, Греция
Вилла 7 комнат с видом на горы
Maroneia, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м во Фракии. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
$333,998
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Комотини, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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