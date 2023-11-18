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Жильё в Комотини, Греция

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Adriani, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Adriani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 205 кв.м во Фракии. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€500,000
Вилла 8 спален с видом на горы, с furnishings в Roditis, Греция
Вилла 8 спален с видом на горы, с furnishings
Roditis, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м в Комотини. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
€300,000
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings в Maroneia, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Maroneia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м во Фракии. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
€270,000

Параметры недвижимости в Комотини, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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