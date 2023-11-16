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Квартиры в дим Комотини, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Adriani, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Adriani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 205 кв.м во Фракии. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€500,000

Параметры недвижимости в дим Комотини, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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