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Жильё в Сообщество Tourlot, Греция

1 объект найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Мохлос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Мохлос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Вилла- это уникальный проект, выполненный по самым высоким стандартам строительства с видом …
€4,20 млн

Параметры недвижимости в Сообщество Tourlot, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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