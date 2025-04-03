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Виллы в Ставрохори Сообщество, Греция

Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Ставрохори Сообщество, Греция
Вилла 1 комната
Ставрохори Сообщество, Греция
Число комнат 1
Площадь 140 м²
For sale a beautiful 140sq.m sea front maisonette located in the southeast Crete. The proper…
$1,67 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Ставрохори Сообщество, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов