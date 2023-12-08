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Жильё в Ставрохори Сообщество, Греция

дома
3
3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ставрохори Сообщество, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ставрохори Сообщество, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
€160,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ставрохори Сообщество, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ставрохори Сообщество, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
€160,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ставрохори Сообщество, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ставрохори Сообщество, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
€160,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Ставрохори Сообщество, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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