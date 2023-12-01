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Земельные участки в Сообщество Schinocapsals, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Сообщество Schinocapsals, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сообщество Schinocapsals, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9068 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€195,000
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