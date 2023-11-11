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Коттеджи в Сообщество озера, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Limnes, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Limnes, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 202 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€495,000

Параметры недвижимости в Сообщество озера, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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